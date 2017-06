Facebook in trattative con Hollywood: potrebbe presto debuttare nella produzione serie tv (WSJ)

Daniela La Cava 26 giugno 2017 - 15:58

MILANO (Finanza.com)

Facebook potrebbe presto lanciarsi in un nuovo business: ovvero la produzione di serie televisive. Secondo quanto riportato da "The Wall Stret Journal", che cita fonti vicine al dossier, il colosso statunitense dei social network sarebbe entrato in contatto con gli studios e le agenzie di Hollywood per realizzare e produrre contenuti televisivi originali. E il budget messo a disposizione è davvero elevato: Facebook sarebbe disposto a sborsare, stando alle indiscrezioni del quotidiano Usa, fino a 3 milioni di dollari a puntata. Le serie tv sarebbero rivolte a un pubblico compreso tra i 18 e i 34 anni. Intanto a Wall Street il titolo Facebook sale di circa lo 0,6% a 156 dollari ad azione.