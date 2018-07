Facebook e crollo a Wall Street dopo trimestrale. Parte prima causa legale contro Zuckerberg & Co.

Laura Naka Antonelli 30 luglio 2018 - 07:59

MILANO (Finanza.com)

Al via la prima causa contro Facebook a seguito del tracollo che il titolo ha sofferto a Wall Street giovedì scorso, sulla scia della pubblicazione delle trimestrali: tonfo che ha bruciato 120 miliardi di dollari di valore di mercato del colosso guidato da Mark Zuckerberg.A ricorrere alle vie legali, presentando un esposto al tribunale di New York, è stato l'azionista James Kacouris, che ha accusato il social network, Zuckerberg e il direttore finanziario David Wehner di responsabilità nel comunicare informazioni fuorvianti in merito all'indebolimento della crescita del fatturato, alla flessione degli utenti attivi e dei margini operativi.