FCA: titolo sospeso, in arrivo accusa dell’EPA?

Luca Fiore 12 gennaio 2017 - 16:38

MILANO (Finanza.com)

Dopo una prima parte in territorio positivo in scia dell’apprezzamento da parte del neo-presidente statunitense Donald Trump, sospensione per eccesso di ribasso per il titolo Fiat Chrysler Automobiles, fermato a 9,93 euro.



Secondo indiscrezioni, l’Agenzia per la protezione ambientale statunitense (EPA, Environmental Protection Agency) avrebbe accusato la società di utilizzare un software per modificare le emissioni nei motori diesel. Sarebbero coinvolte 100 mila vetture.