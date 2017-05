FCA: richiamo di 1,25 milioni di veicoli per problemi software

Luca Fiore 12 maggio 2017 - 15:18

MILANO (Finanza.com)

Fiat Chrysler Automobiles ha annunciato di star richiamando oltre 1,25 milioni di veicoli per risolvere un errore al software di sicurezza che, in caso di incidente, potrebbe disabilitare temporaneamente gli aribag laterali e le cinture di sicurezza.



Ad essere coinvolti sono i RAM 1500 e 2500 del 2013-16 e modelli di RAM 3500 costruiti nel 2014-16. Il richiamo riguarda oltre 1 milione di veicoli negli Stati Uniti, 216 mila in Canada, quasi 22 mila in Messico e oltre 21 mila fuori dal Nord America.