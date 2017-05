FCA: Dipartimento di Giustizia ha depositato una causa civile

Luca Fiore 23 maggio 2017 - 19:39

MILANO (Finanza.com)

Confermate le indiscrezioni, il Dipartimento di giustizia statunitense, per conto dell'Agenzia per la Protezione Ambientale (EPA), ha depositato una causa civile in cui accusa Fiat Chrysler di aver utilizzato un software per bypassare i controlli sulle emissioni nei veicoli diesel.



La causa è un passo procedurale che potrebbe portare, come già accaduto nel caso di Volkswagen, ad un accordo con le autorità.



In rosso dello 0,73% a Milano, il titolo FCA sul Nyse segna un -2,88%.