Elezioni Midterm Congresso Usa: democratici conquistano Camera, repubblicani resistono al Senato

Laura Naka Antonelli 7 novembre 2018 - 07:08

MILANO (Finanza.com)

Nelle elezioni midterm del Congresso Usa che si sono tenute ieri, martedì 6 novembre, i democratici hanno riconquistato la Camera, per la prima volta in otto anni, mentre i repubblicani hanno resistito al Senato.Almeno in apparenza, il presidente americano Donald Trump non ha espresso alcun rammarico per i risultati, parlando anzi su Twitter di "un enorme successo".Alla Camera, i democratici hanno conquistato tutti e 23 i seggi che avevano intenzione di strappare ai repubblicani e, secondo i conteggi, è possibile che conquistino con queste elezioni, fino a 35 seggi.