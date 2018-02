E' di nuovo shutdown in Usa per la seconda volta in tre settimane

Laura Naka Antonelli 9 febbraio 2018 - 07:53

MILANO

E'di nuovo shutdown negli Stati Uniti. Alle 12.01 am di venerdì, per la seconda volta in tre settimane, i fondi necessari per finanziare le attività amministrative Usa si sono ufficialmente esauriti, dopo che il Congresso americano non è riuscito a varare una nuova legge di spesa. Il precedente shutdown si è verificato lo scorso 20 gennaio ed è durato tre giorni.