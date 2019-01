Donald Trump lancia nuovo motto sul muro al confine con il Messico: "Build the wall and crime will fall"

Alessandra Caparello 23 gennaio 2019 - 16:44

MILANO (Finanza.com)

“Build the wall and crime will fall", letteralmente costruiamo il muro e il crimine cadrà, è il nuovo slogan che su twitter lancia il presidente Donald Trump riferito al muro l confine con il Messico, causa dello shutdown negli States. "Questo è il nuovo tema del partito repubblicano, per due anni, finché il muro non sarà finito (ora è in fase di costruzione). Usatelo e pregate", ha twittato Trump.