Disney: via libera delle autorità Usa alla fusione con 21st Century Fox

Valeria Panigada 28 giugno 2018 - 08:08

MILANO (Finanza.com)

Disney ha ottenuto il via libera dalle autorità americane della concorrenza per l'acquisto di alcuni asset della 21st Century Fox a condizione di vendere 22 canali sportivi. Restano ancora altri passi da compiere per far sì che la fusione sia definitiva e si venga a creare un colosso nel settore dei media. la notizia è sicuramente negativa per Comcast che aveva lanciato a metà giugno una confrofferta su Fox più elevata rispetto a quella di Disney che però a sua volta ha alzato la posta la scorsa settimana da 28 a 38 dollari ad azione.