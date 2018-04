Dimon (JPM): tassi potrebbero salire più velocemente del previsto

Luca Fiore 5 aprile 2018 - 15:32

MILANO (Finanza.com)

“Dobbiamo confrontarci con la possibilità che, a un certo punto, la Federal Reserve e le altre banche centrali potrebbero dover mettere in campo misure più drastiche del previsto”. L’avvertimento arriva nientepopodimeno che da James Dimon, Chief executive officer di JPMorgan Chase.Nella consueta lettera agli azionisti, il banchiere rileva che una crescita dell’inflazione più rapida del previsto potrebbe spingere la Fed a velocizzare il processo di normalizzazione del costo del denaro. “E molti operatori non stanno tenendo in considerazione questa ipotesi”.“Se in passato, i tassi sono stati ridotti ad un livello più basso delle attese, e per un periodo di tempo più lungo di quello preventivato, ora potrebbero salire più alto, e più velocemente, del previsto”.