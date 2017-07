Dicovery: accordo da 14,6 miliardi per l’acquisizione di Scripps Networks

Luca Fiore 31 luglio 2017 - 16:01

MILANO (Finanza.com)

Discovery Communications ha raggiunto un accordo per l’acquisizione di Scripps Networks Interactive per 11,9 miliardi di dollari. Gli azionisti Scripps riceveranno 90 dollari per ogni azione detenuta, di cui 63 in contanti e 27 in azioni Discovery di Classe C. . Compreso il debito, l’operazione vale 14,6 miliardi.Il controvalore incorpora un premio del 34% rispetto alla quotazione del titolo Scripps prima della diffusione dei rumor di una trattativa.Nei primi scambi DISCA perde il 4,37% mentre SNI sale di un punto percentuale.