Dazi: nuovo round di negoziati tra Usa e Cina a fine agosto

Valeria Panigada 16 agosto 2018 - 08:13

MILANO (Finanza.com)

Unnuovo ciclo di negoziati tra Stati Uniti e Cina sui rapporti commerciali è previsto a fine agosto. Lo riporta la stampa internazionale, citando un comunicato odierno del ministero del commercio cinese. Una delegazione guidata dal vice ministro del Commercio cinese, Wang Shouwen, si recherà a Washington a fine mese per incontrare il sottosegretario al Tesoro Usa per gli affari internazionali, David Malpass, e riprendere le discussioni commerciali. Si ricorda che il prossimo 23 agosto Pechino imporrà nuovi dazi al 25% su 16 miliardi di dollari di prodotti americani in risposta alla decisione dell'amministrazione Trump di far scattare sempre per quella data tariffe al 25% su una seconda tranche di prodotti cinesi. Le trattative tra le prime due potenze economiche mondiali si erano interrotte a luglio.