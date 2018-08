Dazi: negoziati Usa-Cina chiusi, nessun accordo ma scambio di opinioni

Valeria Panigada 24 agosto 2018 - 08:05

MILANO (Finanza.com)

I negoziati tra Stati Uniti e Cina sul fronte commerciali si sono chiusi ieri a Washington senza nessuna svolta di fatto. Le due delegazioni hanno "scambiato delle opinioni su come raggiungere l'equilibrio e la reciprocità nelle releaizoni economiche", si legge nella nota stampa diffusa dalla Casa Bianca. Il ministero del Commercio cinese parla di scambi "costruttivi e schietti". Entrambe le parti si sono dette disponibili a tenere i contatti aperti per il futuro. Tuttavia i negoziati iniziati mercoledì e chiusi ieri non hanno sbloccato la situazione.