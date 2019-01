Dazi: incontro Usa-Cina previsto lunedì e martedì per riprendere le trattative commerciali

Valeria Panigada 4 gennaio 2019 - 08:28

MILANO (Finanza.com)

La prossima settimana vedrà la ripresa dei negoziati tra Stati Uniti e Cina sulle relazioni commerciali. Il ministero cinese del Commercio ha confermato oggi che i colloqui riprenderanno lunedì 7 e martedì 8 gennaio a Pechino, per il primo testa a testa tra le due super potenze dopo l'incontro che c'era stato a inizio dicembre in occasione del G20 in Argentina. Le due delegazioni, precisa la nota, si impegneranno a mettere in atto e proseguire gli accordi raggiunti in occasione dell'incontro in Argentina tra il presidente americano Donald Trump e il suo omologo cinese Xi Jinping, con discussioni costruttive.Nelle scorse settimane sono stati compiuti alcuni passi (la Cina ha sospeso dall'1 gennaio la tassa doganale sulle importazioni di auto dagli Usa e ha importato maggiori quantità di soia e riso), ma rimane la questione dell'enorme deficit commerciale degli Usa verso la Cina e Washington esige da Pechino misure in materia di protezione della proprietà intellettuale sulle innovazioni.