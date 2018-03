Dazi doganali, Trump firma. Messico e Canada esentati, in attesa modifiche Nafta

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2018 - 08:00

Come previsto, il presidente americano Donald Trump ha firmato due proclamazioni presidenziali, imponendo dazi doganali del 25% sulle importazioni Usa di acciaio e del 10% su quelle di alluminio. Il Messico e il Canada sono stati esentati. I dazi diventeranno operativi tra 15 giorni."Un'industria di alluminio e di acciaio forte è cruciale per la nostra sicurezza nazionale - ha detto Trump - Se non hai acciaio, non hai un paese".La Casa Bianca ha dato in generale alle nazioni l'opportunità di presentare le ragioni per cui dovrebbero essere esentate dai dazi.Messico e Canada sono state risparmiate in vista di nuove trattative sul Nafta.