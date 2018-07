Dazi, alert Fmi: "Pesanti azioni sul trade"

Alessandra Caparello 16 luglio 2018 - 17:12

MILANO (Finanza.com)

Le tensioni in corso tra Usa e Cina aumentano la probabilità di un'escalation della guerra dei dazi e di pesanti azioni sul trade.A dirlo l’ultimo aggiornamento del World Economic Outlook dell’Fmi secondo cui il protezionismo “potrebbe fare deragliare la ripresa e pesare sulle prospettive di crescita nel medio termine, incidendo sull'allocazione delle risorse e la produttività".Secondo il Fondo guidato da Christine Lagarde, tutto questo "potrebbe minare la fiducia delle aziende e dei mercati finanziari e fare aumentare l'incertezza, provocando ricadute negative sugli investimenti. Per questo motivo è auspicabile che si evitino misure protezionistiche e si trovi una soluzione cooperativa che continui a promuovere l'espansione del commercio di beni e servizi, cosa essenziale per preservare la crescita globale".