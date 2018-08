Dazi Usa: potrebbe slittare in autunno la decisione riguardo le tariffe sulle auto straniere (Wsj)

Valeria Panigada 21 agosto 2018 - 16:23

MILANO (Finanza.com)

È improbabile che l'amministrazione Trump prenda una decisione riguardo i dazi sulle importazioni di auto dall'estero prima di questo autunno. In una intervista al Wall Street Journal, il segretario al Commercio Usa, Wilbur Ross, ha fatto sapere che l'indagine avviata per valutare la possibile minaccia alla sicurezza nazionale derivante dalle importazioni di auto molto probabilmente non sarà pronta a fine agosto, in vista dei negoziati ancora in corso con i principali partner commerciali.