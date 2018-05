Dazi Usa: Trump non intende fare dietrofront, a rischio i negoziati del weekend con la Cina

Valeria Panigada 30 maggio 2018 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

Ilpresidente americano Donald Trump va avanti sui dazi Usa contro la Cina, aumentando la pressione a Pechino pochi giorni prima del prossimo ciclo di negoziati sui rapporti commerciali, previsto nel fine settimana, con il rischio di farli deragliare. Secondo quanto riportano le maggiori agenzie di stampa internazionali, che citano una dichiarazione della Casa Bianca rilasciata ieri sera, l'amministrazione Trump diffonderà entro il 15 giugno un elenco definitivo di prodotti che saranno colpite dai dazi, che scatteranno poco dopo. Nuove restrizioni sugli investimenti cinesi in tecnologia e controlli rafforzati delle esportazioni dovrebbero essere annunciati invece entro il 30 giugno e implementati poco dopo. L'annuncio alza la pressione in vista del terzo round di colloqui tra Stati Uniti e Cina. Il segretario americano al Commercio, Wilbur Ross, dovrebbe incontrare i funzionari a Pechino dal 2 al 4 giugno per proseguire i negoziati.