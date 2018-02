David Stockman (ex Reagan): prevedo massacro bond con smobilizzi Treasuries da Fed e Tesoro Usa

Laura Naka Antonelli 2 febbraio 2018 - 11:23

MILANO (Finanza.com)

"Per la prima volta nella storia, la Federal Reserve si sta imbarcando nella fase di Quantitative Tightening. Questo significa che nell'anno fiscale 2019 la Fed smobilizzerà bond per un valore di 600 miliardi". Così David Stockman, ex numero uno dell'Ufficio per la gestione e il bilancio degli Stati Uniti ai tempi della presidenza Reagan, preannuncia quello che sarà a suo avviso un vero e proprio massacro dei bond.Il massacro a suo avviso sarà alimentato dal fatto che per la prima volta nella storia, il sistema finanziario Usa sarà colpito quasi in contemporanea dalle vendite di bond sia dalla Fed che dal Tesoro Usa.Di fatto, "il Tesoro Usa chiederà prestiti per un valore di $1,2 trilioni, il 5% del Pil" - spiega Stockman - Tutto questo significa che ci saranno $1,8 trilioni di bond che dovranno essere assorbiti da qualcuno, perchè per la prima volta in assoluto sia il Tesoro che la Federal Reserve venderanno bond Usa. Ora, tale situazione non si verificherà in corrispondenza di tassi decennali al 2,5-2,6%, ma se dovesse accadere a fronte di tassi pari al 3,5%, ciò significa che chi ha acquistato Treasuries qualche settimana fa perderà il 30%".