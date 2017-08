Da Draghi nessun discorso su QE a Jackson Hole. Euro giù, sul filo di $1,17

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2017 - 12:41

Trader e analisti delusi dalle indiscrezioni secondo cui Mario Draghi, numero uno della Bce, non affronterò il tema di politica monetaria della banca centrale, in occasione del suo intervento al simposio del gotha della finanza che si tiene ogni anno a Jackson Hole, nello stato americano dello Wyoming.Draghi, riportano fonti a lui vicine alla Reuters, preferisce astenersi dal dibattito e dalle conseguenze di un suo eventuale discorso sulle scelte prossime della Bce, in un momento in cui si rincorrono speculazioni su un imminente tapering del piano di Quantitative easing.Un portavoce della Bce afferma che il discorso di Draghi si focalizzerà sul tema della conferenza, dunque sulle misure da adottare per sostenere l'economia globale e renderla più dinamica.L'euro ripiega dopo la notizia e cede lo 0,29% a $1,1699, per poi ridurre le perdite e oscillare nervosamente attorno a $1,17.