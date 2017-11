Corea Nord, Trump: Giappone risponderà ai missili con armi acquistate da Usa, riferimento ad Arabia-Yemen

Laura Naka Antonelli 6 novembre 2017 - 13:56

Nel suo incontro con il premier giapponese Shinzo Abe, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un nuovo avvertimento a Pyongyang. Nel descrivere il modo in cui Abe risponderebbe ai missili coreani, Trump ha detto che il premier "farebbe fuoco contro di loro nei cieli, una volta completato l'acquisto di molte altre attrezzature militari dagli Stati Uniti..."."Farebbe fuoco facilmente", ha aggiunto Trump, così come l'Arabia Saudita ha intercettato un missile balistico proveniente dallo Yemen. Le testuali parole di Trump in riferimento all'Arabia Saudita sono state:"He (Abe) will easily shoot them out of the sky, just like we shot something out of the sky the other day in Saudi Arabia, as you saw.’