Constellation Brands in affanno a Wall Street nonostante ascesa utili e ricavi trimestrali

Titta Ferraro 5 gennaio 2017 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Fitte vendite a Wall Street sul titolo Constellation Brands che cede il 5,73% a quota 148,8 dollari. Il gruppo che produce birra, vini e liquori ha registrato un miglioramento dell'utile netto nel trimestre, attestatosi a 406 mln di dollari (Eps di 1,98 dollari) in crescita del 50% rispetto all'analogo periodo del' precedente esercizio. L'Eps rettificato per il terzo trimestre è di 1,96, al di sopra degli 1,72 $ del consensus FactSet. I ricavi hanno raggiunto quota 1,8 miliardi, in crescita del 10% rispetto a un anno fa. Le vendite di birra sono aumentate del 16%, mentre le vendite di vini e liquori sono aumentate del 5%. Constellation Brands ha deciso di aumentare la stima sugli utili 2017, con Eps atteso nel range di 6,55-6,65 dollari per azione.