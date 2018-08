Commercio: i negoziati Usa-Messico su accordo Alena proseguiranno oggi

Valeria Panigada 27 agosto 2018 - 08:04

MILANO (Finanza.com)

I negoziati bilaterali tra Stati Uniti e Messico sull'accordo di libero scambio nordamericano (Alena) proseguiranno oggi. Lo ha fatto sapere ieri sera il ministro messicano dell'Economia. Le discussioni riguardano l'elaborazione di nuove regole di commercio soprattutto per quanto riguarda l'industria automobilistica. Il presidente Donald Trump considera Alena, entrato in vigore nel 1994 tra Usa, Messico e Canada, svantaggioso per gli americani. Il Canada non ha partecipato a questa nuova fase di negoziati, ma subentrerà in una fase successiva.