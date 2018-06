Comcast presenta offerta a premio 19% su Disney per maggioranza Fox

Laura Naka Antonelli 15 giugno 2018 - 07:59

Comcast ha annunciato di aver presentato un'offerta di acquisto da $65 miliardi per le divisioni di Twenty-First Century Fox, dopo che quest'ultima ha raggiunto un accordo per essere rilevata da Disney.L'offerta è a premio del 19% rispetto a quella di Disney. Esattamente Comcast, che controlla anche CNBC, ha offerto $35 per azione in contanti.Disney aveva raggiunto un accordo a dicembre per acquistare la maggioranza di Fox per $52,4 miliardi in azioni.L'accordo include l'acquisto delle unità cinematografiche di Fox, i network National Geographic e FX, Star TV e partecipazioni in Sky, Endemol Shine Group e Hulu, oltre ad alcuni canali sportivi locali.L'offerta è arrivata all'indomani della decisione di un giudice federale Usa di dare il via libera al takeover da $85 miliardi su Time Warner da parte di At&t: un via libera che, secondo gli analisti, potrebbe dare il via a un'ondata di M&A nel settore media.