Colgate-Palmolive: torna in utile nel quarto trimestre, ricavi deludono attese

Alberto Bolis 27 gennaio 2017 - 13:18

MILANO (Finanza.com)

Colgate-Palmolive ha chiuso il quarto trimestre del 2016 con un utile netto pari a 606 milioni di dollari (0,68 dollari per azione), in miglioramento rispetto alla perdita di 458 milioni (-0,51 dollari) dello stesso periodo dello scorso anno. A livello adjusted l'eps si è attestato a 0,75 dollari, in linea con le attese degli analisti. I ricavi del colosso statunitense sono stati pari a 3,72 miliardi di dollari, sotto le attese che indicavano 3,89 miliardi.