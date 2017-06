Clima: Juncker, avanti con l'accordo di Parigi nonostante delusione da decisione Usa

Valeria Panigada 14 giugno 2017 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

L'accordo di Parigi sul clima andrà avanti senza nessun rinnovo o modifica nonostante la delusione per la decisione degli Stati Uniti di lasciare l'intesa. Lo ha ribadito oggi il presidente del Parlamento europeo, Jean-Claude Juncker, nel suo intervento a Strasburgo: "Siamo delusi e in disaccordo con questa decisione. Ma l'abbandono di Parigi da parte dell'amministrazione statunitense non significa la fine dell'accordo". E assicura che l'Unione europea non rinnoverà l'accordo di Parigi. Juncker non risparmia giudizi e definisce il ritiro degli Usa "più che un evento triste" e "un segno di abdicazione dall'azione comune nel trattare il destino del nostro pianeta". A inizio mese il presidente americano ha annunciato il ritiro degli Stati Uniti dalla storica intesa raggiunta a Parigi nel 2015, in quanto svantaggiosa per l'economia americana.