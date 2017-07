Citigroup: utili in calo, ma meglio delle attese. Titolo in ribasso in premercato

Laura Naka Antonelli 14 luglio 2017 - 15:00

Citigroup ha chiuso il secondo trimestre con utili netti per $3,9 miliardi, o $1,28 per azione, in calo rispetto ai $4 miliardi, o $1,24 per azione, del secondo trimestre del 2016.Il fatturato è stato pari a $17,9 miliardi, contro i $17,5 miliardi precedenti.Il colosso bancario Usa è riuscito comunque a battere le attese del consensus, che erano per un attivo per azione di $1,21 e un fatturato di $17,4 miliardi.Il titolo risulta comunque sotto pressione, cedendo in premercato lo 0,55%.