Citigroup: Mark Mason sarà il nuovo cfo al posto di John Gerspach

Daniela La Cava 5 settembre 2018 - 09:18

MILANO (Finanza.com)

Citigroup nomina un nuovo chief financial officer (Cfo). L'attuale cfo John Gerspach lascerà il colosso bancario Usa nel mese di marzo e verrà sostituito da Mark Mason, attuale direttore finanziario della divisione investment bank. Gerspach ha lavorato in Citi per circa 40 anni (9 nel ruolo di cfo). Altri due senior executive, Jim Cowles, a.d. dell'area Europa, Medio Oriente e Africa (Emea) e Bill Mills, numero uno dell'area Nord America, lasceranno il gruppo.Sembrerebbe essere partito tra le big bank di Wall Street il momento del " cambio generazionale". Altre banche statunitensi si stanno preparando ai cambi al vertice, tra cui Goldman Sachs che ha annunciato a luglio che David Solomon diventerà ceo in ottobre, mentre JPMorgan ha promosso Gordon Smith e Daniel Pinto nel ruolo di co-presidenti affiancando il ceo Jamie Dimon.