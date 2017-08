Cisco -2,5% in premercato. JP Morgan taglia target price dopo bilancio

Laura Naka Antonelli 17 agosto 2017 - 14:20

Sotto pressione il titolo Cisco all'indomani della pubblicazione di un bilancio che non ha convinto i mercati e tanto meno JP Morgan.Gli analisti della divisione di ricerca del colosso bancario americano hanno tagliato il target price a $31,50 dai precedenti $33.In premercato, le quotazioni di Cisco cedono -2,5% a $31,53 circa. Nella serata di ieri il colosso ha reso noto di aver concluso il quarto trimestre fiscale con utili per un valore di $2,4 miliardi, o 48 centesimi per azione, in calo rispetto ai $2,8 miliardi, o 56 centesimi per azione, dello stesso periodo dello scorso anno.Escludendo le voci di bilancio straordinarie, l'utile complessivo è stato di $3,1 miliardi, o 61 centesimi per azione, meno dei $3,2 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.Il fatturato è sceso del 4% a $12,1 miliardi, rispetto ai $12,6 miliardi.Gli analisti intervistati da FactSet avevano previsto utili di 61 centesimi per azione, su un giro d'affari di $12,1 miliardi.Cisco ha comunicato inoltre di prevedere per il suo primo trimestre fiscale un calo del fatturato tra il 3% e l'1% su base annua, un utile per azione su base GAAP compreso tra 48 centesimi e 53 centesimi e utili al netto degli aggiustamenti tra 59 e 61 centesimi per azione.Il consensus stima per il primo trimestre fiscale utili al netto degli aggiustamenti di 60 centesimi per azione.