Cigna acquisterà Express Scripts per 67 mld dollari, titoli si muovono nel pre-market di Wall Street

Valeria Panigada 8 marzo 2018 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Ilcolosso americano dell'assicurazione sanitaria Cigna acquisterà Express Scripts in un'operazione denaro e azioni dal valore complessivo di 67 miliardi di dollari. Nel dettaglio, l'acquisizione prevede il pagamento in contanti di 48,75 dollari per ogni azione Express Scripts e lo scambio di 0,2434 azioni Cigna per ogni azione Express Scripts detenuta. Il deal rappresenta un premio del 31% rispetto alla quotazione di ieri di Express Scripts a Wall Street pari a 73,42 dollari. Immediata la reazione dei titoli, con Cigna che nel pre-market cede il 5% mentre Express Scripts balza in avanti del 16%.