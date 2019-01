Christine Lagarde: "Shutdown prolungato non fa bene all'economia Usa"

Alessandra Caparello 22 gennaio 2019 - 17:28

MILANO (Finanza.com)

Lo shutdown prolungato non è un bene per l'economia statunitense. Così Christine Lagarde, il direttore generale del Fondo monetario internazionale intervistata dalla Cnbc a Davos in occasione del World Economic Forum.La numero uno del Fondo ha anche sottolineato, in tema di tassi di interesse, che la pazienza promessa dalla Federal Reserve è "una buona e una cattiva notizia”. “la buona notizia sta nel fatto che gli investitori sono meno preoccupati da potenziali strette repentine della banca centrale americana. La cattiva notizia” ha concluso Lagarde “ è dovuta al fatto che la Fed non si aspetta che l'economia acceleri come aveva previsto".