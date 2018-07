CTI BioPharma: trattamento antitumorale non raggiunge target

Luca Fiore 9 luglio 2018 - 15:17

MILANO (Finanza.com)

Tonfo di oltre 15 punti percentuali nel pre-mercato di Wall Street per il titolo CTI BioPharma. Ad innescare le vendite è la notizia che uno studio su un farmaco antitumorale, arrivato all’ultimo stadio, non ha raggiunto i risultati sperati. “Siamo dispiaciuti dei risultati del PIX306, metteremo in campo una profonda revisione dei dati clinici per valutare i prossimi passi del programma PIXUVRI”, ha detto il Chief Executive, Adam Craig.