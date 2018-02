Broadcom presenta una nuova offerta per Qualcomm, sul piatto 82$ ad azione

Daniela La Cava 5 febbraio 2018 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Broadcom non molla la presa su Qualcomm. Anzi rilancia, mettendo sul piatto una nuova offerta. Il gruppo californiano ha annunciato di avere presentato una nuova offerta che definisce come la "migliore e finale" per rilevare Qualcomm. In base ai termini dell'offerta gli azionisti di Qualcomm riceveranno 82 dollari ad azione (60 in contanti e il restante in titoli Broadcom). L'offerta è migliore rispetto a quella presentata a inizio novembre e pari a 70 dollari in contanti ed azione. "Broadcom rimane fiduciosa sul fatto che l'operazione proposta sarà completata entro circa 12 mesi dalla firma di un accordo definitivo", si legge in una nota.