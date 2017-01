Brexit: Goldman Sachs pronta a spostare 1.000 dipendeti a Francoforte

Valeria Panigada 19 gennaio 2017 - 11:08

MILANO (Finanza.com)

La banca americana Goldman Sachs starebbe studiando una riorganizzazione della sua struttura in Europa in vista della Brexit, così come altri big della finanza. Secondo alcune indiscrezioni raccolte dal giornale tedesco Handelsblatt, Goldman Sachs sarebbe pronta a delocalizzare fino a 1.000 dei suoi dipendenti a Francoforte in scia all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. La scelta sarebbe caduta su Francoforte per approfittare della presenza nella capitale finanziaria tedesca delle principali autorità bancarie europee.