Brexit: Goldman Sachs, ancora nessuna decisione per gli uffici di Londra

Valeria Panigada 19 gennaio 2017 - 11:45

MILANO (Finanza.com)

"Non abbiamo preso alcuna decisione su quale sarà la nostra eventuale risposta", ha fatto sapere Goldman Sachs, in merito alla possibile riorganizzazione dei suoi uffici di Londra in vista della Brexit. "Continuamo a lavorare per capire tutte le possibili implicazioni del voto sulla Brexit - si legge nella dichiarazione ufficiale della banca - Restano numerose incertezze su cosa i negoziati provocheranno in termini di cornice operativa per l'industria bancaria". La precisazione arriva dopo l'indiscrezione del quotidiano tedesco Handelsblatt, secondo cui Goldman Sachs sarebbe pronta a delocalizzare fino a 1.000 dei suoi dipendenti a Francoforte in scia all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea.