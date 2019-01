Brand Finance: Ferrari torna ad essere il marchio più forte e influente al mondo

Daniela La Cava 22 gennaio 2019 - 10:54

MILANO (Finanza.com)

Ferrari è nuovamente il brand più forte del mondo. Dopo 5 anni, la Rossa di Maranello è tornata a essere il marchio 'più influente' del mondo tra i 500 con maggiore valore economico. E' questo uno dei trend che emerge dalla classifica di Brand Finance, società che effettua la valutazione economica dei brand e fa consulenza strategica, che verrà presentata al World Econic Forum di Davos.I fattori che hanno determinato questo risultato e la differenza sul rafforzamento di Ferrari sono l’annuncio di importanti investimenti per realizzare 15 nuovi modelli, di cui alcuni ibridi, e il fatto che già a maggio dello scorso anno, fosse stata venduta tutta la produzione 2018, e parte della produzione 2019. In particolare, il gruppo di Maranello ha distanziato gli altri 14 brand AAA+ “estremamente forti” di cui fanno parte sia marchi molto noti come Rolex e Coca Cola, sia meno noti come la banca cinese ICBC e il sistema di messaggistica cinese We Chat. E non solo, il rafforzamento del brand ha favorito di conseguenza anche l'aumento del valore economico del trademark Ferrari del 27%, raggiungendo così 8,3 miliardi di dollari di valore originato dall’immagine della marca.Discorso a parte per Amazon che mantiene la prima posizione nella classifica globale dei brand con maggiore valore assoluto originato da immagine e reputazione. a crescita del 25%, di valore economico originato dall’immagine e dalla reputazione, ha portato il trademark Amazon all’impressionante valore di 187,9 miliardi, che supera di 30 miliardi Apple, il secondo posto in classifica. Tra i brand italiani scalata di Poste, che guadagna 78 postazioni.