Borse europee sotto la parità in avvio di scambi, in primo piano Pil Cina e parole Trump su Europa

Daniela La Cava 16 luglio 2018 - 09:11

MILANO (Finanza.com)

La prima seduta della settimana inizia sotto la parità per le principali Borse europee. L'ottava parte con le indicazioni che sono arrivate dall'economia cinese e dalle parole del presidente Usa, Donald Trump. Sui mercati del Vecchio continente la giornata inizia con il Dax che cede lo 0,02% e il Cac40 che segna un -0,05%, mentre l'inglese Ftse 100 oscilla sulla linea della parità.Mentre sono in atto le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, il Pil cinese del secondo trimestre 2018 ha mostrato una crescita su base annua del 6,7% rispetto al +6,8% della passata rilevazione, in linea con le attese del mercato. Sui mercati pesano le parole di Donald Trump contro l'Europa. In una intervista alla Cbs il presidente Usa Trump ha detto: "Penso che abbiamo molti nemici. Come l'Unione europea e in parte anche Russia e Cina". Intanto oggi torna la stagione delle trimestrali: in primo piano i conti di BlackRock, Bank of America e Netflix.