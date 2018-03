Borsa Tokyo precipita -4,51%, Shanghai scivola di quasi -4%. Cina risponde ad annuncio dazi Trump

Laura Naka Antonelli 23 marzo 2018 - 07:13

MILANO (Finanza.com)

Tonfo della borsa di Tokyo, che chiude scivolando del 4,51%, a 20.617,86, allineandosi ai pesanti sell off che hanno colpito Wall Street e l'azionario globale.L'indice Nikkei 225 precipita al minimo dallo scorso ottobre e capitola al di sotto della media mobile a 200 giorni.Attaccati dai sell off anche i principali indici azionari dell'Asia Pacifico: Hong Kong -3,12, Shanghai -3,82%, Seoul -2,95%.La guerra commerciale Usa-Cina fredda i mercati; nella giornata di ieri, il presidente americano Donald Trump ha firmato un memorandum per imporre contro Pechino dazi doganali di $60 miliardi.E la Cina ha risposto, con il Ministero del Commercio che ha proposto una lista di 128 prodotti Usa come potenziali target della ritorsione cinese. I beni Usa hanno avuto un valore di importazioni (da parte della Cina) totale di $3 miliardi, nel 2017.