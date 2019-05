Boom mercato lavoro Usa non si concilia con attese taglio tassi Fed (analisti)

Titta Ferraro 3 maggio 2019 - 17:51

MILANO (Finanza.com)

La nuova tornata di solidi dati dal mercato del lavoro Usa (+263mila buste paga ad aprile, consensus era +190mila) mette in dubbio l'aspettativa del mercato di una Fed accomodante che in futuro propenda per un taglio dei tassi. "Il mercato sta valutando i tagli dei tassi della Fed, ma non vediamo davvero la necessità e il mercato sta sottovalutando le pressioni inflazionistiche provenienti dal mercato del lavoro", asserisce James Knightley, Chief International Economist di Ing che ritiene più che probabile che i tassi rimarranno fermi per tutto il 2019 con la combinazione di una crescita decente, migliori condizioni finanziarie e un costante aumento dell'inflazione.Ing ritiene che nel caso di accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina e spesa per gli investimenti stabile, l'espansione dell'economia statunitense quest'anno dovrebe essere intorno al 2,5%, il che suggerisce una scarsa necessità di tagli dei tassi da parte della Federal Reserve.