Bond: tassi Treasuries a 10 anni superano 2,90% dopo report lavoro. Ma Fed delusa da salari

Laura Naka Antonelli 9 marzo 2018 - 15:39

MILANO (Finanza.com)

La pubblicazione del report occupazionale Usa sostiene l'azionario e mette sotto pressione i Treasuries.Il risultato è che i tassi Usa a 10 anni tornano a superare la soglia del 2,90%, fino al 2,9029%, dopo aver testato un minimo intraday a 2,8645%.In crescita anche i tassi a due anni, al 2,875%, mentre i tassi a 30 anni avanzano al 3,147%.Nel mese di febbraio, l'economnia Usa ha creato 313.000 nuovi posti di lavoro: si tratta della crescita mensile più alta dalla metà del 2016.Tuttavia, i salari orari sono saliti in media di appena lo 0,1%, indicando come la crescita dell'inflazione rimanga una sfida per la Federal Reserve.