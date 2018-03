Bond, Alan Greenspan: bolla in corso, prezzi troppo alti

Laura Naka Antonelli 1 marzo 2018 - 17:13

In un'intervista rilasciata alla Cnbc, l'ex presidente della Federal Reserve Alan Greenspan afferma che "sul mercato dei bond la bolla è in corso", dopo decine di anni in cui nel settore ha scalpitato il toro."I prezzi dei bond sono troppo alti", dice nel corso della trasmissione Squawk on the Street.Più in generale, sul trend dell'economia nel breve termine, l'ex timoniere della Fed afferma di essere ottimista, grazie alla riforma fiscale di Trump, in particolare al taglio delle tasse imposte alle aziende, dal 35% al 21%. Nel lungo termine, tuttavia, Greenspan è piuttosto pessimista.