Boeing: utili I trimestre battono stime, novità su outlook 2017. Titolo sotto pressione

Laura Naka Antonelli 26 aprile 2017 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Boeing ha reso noto di aver riportato nel primo trimestre utili a un livello ben superiore alle attese e ha anche rivisto al rialzo l'outlook per quest'anno, grazie al contributo di alcuni benefici fiscali. Tuttavia, il fatturato ha deluso le previsioni.



Il titolo cede in premercato più dell'1% e si attesta attorno a $181,55.



Il colosso aerospaziale numero uno al mondo prevede ora per il 2017 un utile adjusted compreso tra $9,20 e $9,40 per azione, rispetto alla forchetta precedente, compresa tra $9,10 e $9,30.



Il fatturato è stimato in crescita tra $90,5 miliardi e $92,5 miliardi. Boeing prevede inoltre la consegna di 760-765 aerei commerciali.



Nel primo trimestre, gli utili si sono attestati a $1,45 miliardi, o $2,34 per azione, in crescita rispetto agli $1,22 miliardi di profitti del primo trimestre del 2016, o $1,83 per azione. Esclusi gli oneri straordinari, i profitti adjusted si sono attestati a $2,01 per azione, al di sopra degli $1,94 per azione attesi dal consensus.



Il fatturato è sceso del 7,3% a $20,98 miliardi, rispetto ai $21,3 miliardi attesi.