Boeing: ricavi commerciali salgono meno delle stime, titolo in rosso

-2,67% a 348,7 dollari per Boeing nel giorno dei conti trimestrali. Il colosso dell’aerospazio e della difesa ha chiuso il secondo trimestre con un utile netto di 2,2 miliardi di dollari, contro gli 1,75 miliardi di un anno prima, che, in versione adjusted, diventano 3,33 dollari per azione (consenso 3,25 dollari). Meglio del previsto anche il fatturato, salito del 5% a 24,26 miliardi (stime a 24,04 miliardi). A penalizzare il titolo è l’andamento dei ricavi commerciali, saliti di un punto percentuale a 14,48 miliardi, contro i 14,86 miliardi attesi.