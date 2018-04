Boeing: profondo rosso per il titolo nel pre-mercato, pesano tariffe annunciate da Pechino

Luca Fiore 4 aprile 2018 - 15:10

MILANO (Finanza.com)

-4,63% nel pre-mercato di Wall Street per il titolo Boeing in scia della risposta cinese ai dazi messi in campo dal presidente Trump. Le misure annunciate da Pechino riguarderanno diversi beni prodotti nella prima economia, compresi gli aerei realizzati dalla società di Chicago, in Illinois (l’ex Regno di Mezzo rappresenta uno dei maggiori mercati a livello mondiale per l’aviazione civile). A titolo di esempio, nei prossimi tre anni alla China Southern Airlines Group dovrebbero essere consegnati 309 velivoli, di cui 71 nell’anno corrente.