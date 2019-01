BlackRock: conti trimestrali sotto le attese, utili in calo del 60%

simone borghi 16 gennaio 2019 - 15:40

MILANO (Finanza.com)

BlackRock ha chiuso il quarto trimestre 2018 con risultati inferiori alle aspettative e asset under management per 5.980 miliardi, in calo da 6.440 miliardi del precedente trimestre.Il maggiore gestore di asset al mondo ha registrato un calo del 60% negli utili trimestrali rispetto a un anno fa, quando la società aveva beneficiato di un introito di 800 milioni derivante dalla modifica del regime fiscale Usa.Nell’ultimo trimestre 2018, il gruppo ha riportato un utile netto attribuibile a BlackRock pari a 927 milioni di dollari, 5,78 dollari per azione, contro i 2,3 miliardi, 14,01 dollari per azione, dello stesso periodo dell'anno precedente.Su base adjusted, cioè al netto delle componenti straordinarie, l'utile trimestrale è stato di 6,08 dollari per azione, sotto i 6,27 dollari stimati dal consensus.I ricavi degli ultimi tre mesi del 2018 sono scesi a 3,434 miliardi di dollari, dai 3,764 miliardi dell’analogo periodo dell’anno precedente e al di sotto dei 3,516 miliardi attesi dagli analisti.Nell’intero 2018, l'utile netto attribuibile a BlackRock è sceso a 4,305 miliardi dai 4,952 miliardi del 2017, mentre i ricavi sono saliti a 14,198 miliardi, dai 13,6 miliardi del 2017.Si segnala infine che il cda della società ha approvato un aumento del 5% del dividendo cash trimestrale a 3,3 dollari.