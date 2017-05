BlackBerry riceverà 940 mln dollari da Qualcomm come risarcimento da controversie legali

Valeria Panigada 26 maggio 2017 - 14:22

MILANO (Finanza.com)

BlackBerry ha raggiunto un accordo con Qualcomm per risolvere le controversie legali. Quest'ultima dovrà versare a BlackBerry 940 milioni di dollari, sopra gli 815 milioni di dollari previsti nella decisione provvisoria di aprile. La somma viene considerata come una vittoria per il produttore di dispositivi mobili, che sta lavorando per trasformarsi in una società di software. In scia alla notizia il titolo BlackBerry si scalda nel pre-market di Wall Street segnando un progresso di circa 1 punto percentuale.