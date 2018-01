Bitcoin in rally, balza oltre +13% dopo rumor su fondo venture capital Peter Thiel

Laura Naka Antonelli 3 gennaio 2018 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

Balzo del Bitcoin che, dopo aver inaugurato il 2018 all'insegna dei ribassi, sale di oltre +13% a $15.017, secondo le rilevazioni di Coinbase. La moneta digitale beneficia dei rumor del Wall Street Journal, secondo cui Founders Fund, il fondo gestito da Peter Thiel, avrebbe acquistato Bitcoin per milioni di dollari.Thiel è conosciuto per essere stato co-fondatore di PayPal e per aver puntato all'inizio su Facebook.Con il suo fondo attivo nel venture capital, l'investitore avrebbe acquistato Bitcoin per un valore compreso tra $15 e $20 milioni, dicendo agli investitori che, a seguito del forte rally del 2017, gli asset sarebbero ora valutati centinaia di milioni di dollari.