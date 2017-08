Bilancio migliore delle attese, Target alza outlook 2017. Titolo +4% dopo -25% da inizio anno

Laura Naka Antonelli 16 agosto 2017 - 14:51

MILANO (Finanza.com)

Target balza del 4% in premercato, dopo che la società di retail ha comunicato risultati di bilancio del secondo trimestre dell'anno migliori delle attese, rivedendo contestualmente al rialzo l'outlook.Nel trimestre terminato lo scorso 29 luglio, gli utili netti si sono attestati a $672 milioni, o $1,22 per azione, rispetto ai $680 milioni, o $1,16 per azione, dello stesso periodo dell'anno scorso. Escludendo gli oneri straordinati, gli utili per azione su base adjusted sono stati pari a $1,23, meglio degli $1,19 per azione previsti da FactSet.Il giro d'affari è salito dell'1,6% a $16,43 miliardi rispetto ai $16,17 miliardi del secondo trimestre del 2016, meglio dei $16,27 miliardi attesi.Le vendite comparare sono cresciute dell'1,3%, ben al di sopra del +0,3% stimato, mentre il traffico è aumentato del 2,1%.Target ha alzato l'outlook sull'utile per azione adjusted del 2017 a una forchetta compresa tra $4,34 e $4,54, rispetto al target previsto in precedenza tra $3,80 e $4,20.Target ha subito l'effetto Amazon sull'intero comparto delle vendite al dettaglio, con il titolo che ha segnato un calo del 25% dall'inizio dell'anno fino alla seduta di ieri, 15 agosto, a fronte della perdita -12% dell'indice del settore retail SPDR S&P Retail ETF e rispetto al +10% dello S&P 500.