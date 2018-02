Berkshire Hathaway: tesoretto liquidità di $116 miliardi, e con riforma Trump guadagna $29 miliardi

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2018 - 10:00

MILANO (Finanza.com)

Dalla lettera annuale agli azionisti di Warren Buffett, risulta che Berkshire Hathaway deteneva alla fine dello scorso anno $116 miliardi di cash e T-Bill, rispetto agli $86,4 miliardi della fine del 2016.Berkshire, stando alle informazioni comunicate, ha guadagnato anche $29 miliardi lo scorso anno, grazie al taglio delle tasse legato alla riforma fiscale Trump."Questa straordinaria liquidità - ha ammesso Buffett - va ben al di là il livello che io e Charlie (Munger, suo socio in affari) vorremmo avere. Saremo più contenti quando saremo riusciti a investire questi fondi in eccesso verso asset più produttivi".Come sottolinea un articolo di Bloomberg, Buffett è di fatto piuttosto frustrato per la difficoltà a trovare nuovi target di acquisizione. Il motivo? I prezzi elevati.