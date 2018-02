Berkshire Hathaway: le 15 scommesse di Warren Buffett

Laura Naka Antonelli 26 febbraio 2018 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

Nella sua lettera annuale agli azionisti, Warren Buffett ha rivelato le sue 15 principali scommesse: si tratta di titoli di società in cui la sua Berkshire Hathaway ha deciso di puntare, acquistando partecipazioni rilevanti.I 15 cavalli che l'oracolo di Omaha reputa vincenti sono: Wells Fargo, Apple, Bank of America, Coca-Cola, American Express, Phillips 66, US Bancorp, Moody's, Southwest Airlines, Delta Air Lines, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Charter Communications, BYD Company, General Motors.